Давлячин (Давлетшин) Хайдаршах Ахматчинович (Хайдарша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлячин (Давлетшин) Хайдаршах Ахматчинович (Хайдарша)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Давлячин (Давлетшин) Хайдаршах Ахматчинович (Хайдарша)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital991970/
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд, Имянликулевская волость

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