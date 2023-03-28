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Зяблицов (Зяблицев, Заблицов, Заблицев) Сергей Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зяблицов (Зяблицев, Заблицов, Заблицев) Сергей Ефимович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1788858/
География
Енисейская губерния, Минусинский уезд, Паначевская волость

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