Чураков Архип Андреевич
Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
- ФИО
- Чураков Архип Андреевич
- Источник
- https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14093461/
- География
- Вятская губерния, Глазовский уезд
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
19.05.1954
24.01.2000
посёлок Нейво-Шайтанский