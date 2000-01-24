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Чураков Архип Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Чураков Архип Андреевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14093461/
География
Вятская губерния, Глазовский уезд

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
19.05.1954
24.01.2000
посёлок Нейво-Шайтанский

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