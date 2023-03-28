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Артемов Петр Тимофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Артемов Петр Тимофеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12586192/
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Сухоборская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1894
14.12.1940
Мартыновка, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область

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