Шавщлыев (Шавщлиев, Шавшлыев, Шавшлиев) Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавщлыев (Шавщлиев, Шавшлыев, Шавшлиев) Василий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Шавщлыев (Шавщлиев, Шавшлыев, Шавшлиев) Василий
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen33595003/
География
Томская губерния

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