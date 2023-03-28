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Варнашов Семен Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Варнашов Семен Григорьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1242795/
География
Симбирская губерния, Курмышский уезд

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1925
1999
Богатиловка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
1927
Неизвестно
Богатиловка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
1923
Неизвестно
Богатиловка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

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