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Безенян (Безеняк) Моисей Эльевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Безенян (Безеняк) Моисей Эльевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital562953/
География
Бессарабская губ., Оргеевский уезд, Оргеевская вол., у. г. Оргеев

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