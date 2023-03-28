Калитко Константин Иосипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалитко Константин Иосипович

Калитко Константин Иосипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Калитко Константин Иосипович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15055088/
География
Харьковская губ., [неразборчиво], Саламатская вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.