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Довгенко (Довгонко, Давченко) Никита Трифонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Довгенко (Довгонко, Давченко) Никита Трифонович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital989532/
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Панчевская волость

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