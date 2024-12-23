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Смирнов Тимофей Евстигнеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Смирнов Тимофей Евстигнеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1976473/
География
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Михайловская волость, Малое Куземкино

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
?.03.1884 ст.
1951
Мощанское, Лесной муниципальный район, Тверская область

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