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Демишов (Демяшов, Демишев) Иван Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Демишов (Демяшов, Демишев) Иван Михайлович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1247520/
География
Тобольская губерния, Тарский уезд, Крайчиковская волость

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