Щербинин Евдоким Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербинин Евдоким Иванович

Щербинин Евдоким Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Щербинин Евдоким Иванович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14942609/
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ребрихинская волость, Паново

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Вычислено 1878
04.09.1915

Мы используем куки для улучшения работы сайта.