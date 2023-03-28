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Гернович Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Гернович Иван
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15106980/
География
Виленская губерния, Виленский уезд, Молодечненская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
18.07.1890
Неизвестно
деревня Шнуры, Мясотский сельсовет, Молодечненский район, Молодечно, Минская область, Республика Беларусь

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