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Давлет Гиреев (Давлет Гареев) Мухаметша

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Давлет Гиреев (Давлет Гареев) Мухаметша
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital989462/
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд

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