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Тадиль Исмаилов Таир Бошер Тайдил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Тадиль Исмаилов Таир Бошер Тайдил.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14421286/
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд, Нагайбакская волость

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