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Зинеч (Зинич, Зинец) Федор Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зинеч (Зинич, Зинец) Федор Григорьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1769072/
География
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Бабчинецкая волость

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