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Катеринчук Филипп Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Катеринчук Филипп Павлович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15131735/
География
Волынская губерния, Житомирский уезд, Коднянская волость, Кодня

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