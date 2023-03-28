Завадский (Завацкий, Завоцкий) Иван Тадеумевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавадский (Завацкий, Завоцкий) Иван Тадеумевич

Завадский (Завацкий, Завоцкий) Иван Тадеумевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Завадский (Завацкий, Завоцкий) Иван Тадеумевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1786491/
География
Виленская губерния, Дисненский уезд, Стефанпольская волость, Винцентово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close