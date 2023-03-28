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Штеер Ицко Шмуль Гершович (Гершевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Штеер Ицко Шмуль Гершович (Гершевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14883781/
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Херсонский уезд, Херсон

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