Давлевшин Махмедьян (Давлетшин) Хандарша Давлевшевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлевшин Махмедьян (Давлетшин) Хандарша Давлевшевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Давлевшин Махмедьян (Давлетшин) Хандарша Давлевшевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital989348/
География
Уфимская губерния, Бирский уезд

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