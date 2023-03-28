Зенкевич (Зенкович, Зинкович) Бронислав Северович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкевич (Зенкович, Зинкович) Бронислав Северович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зенкевич (Зенкович, Зинкович) Бронислав Северович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1769989/
География
Виленская губерния, Виленский уезд

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