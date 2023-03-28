Зинель Башер (Зенель Башер) Минулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинель Башер (Зенель Башер) Минулла

Зинель Башер (Зенель Башер) Минулла

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зинель Башер (Зенель Башер) Минулла
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1769440/
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.