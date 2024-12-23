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Безруков Михаил Гаврилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Безруков Михаил Гаврилович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1933723/
География
Костромская губерния, Нерехотский уезд, Сорохтская волость, Степашево

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
29.08.1894 ст.
17.12.1974
Степашево, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

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