Дегтяренко (Дохтеренко) Маркиан (Марк) Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтяренко (Дохтеренко) Маркиан (Марк) Филиппович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Дегтяренко (Дохтеренко) Маркиан (Марк) Филиппович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1925844/
География
Киевская губерния, Уманский уезд, Подвысокская волость, Покотилово

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