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Бадрук Марк Кузьмич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Бадрук Марк Кузьмич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital337156/
География
Киевская губерния, Киевский уезд

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1896 ст.
16.07.1917 ст.
Глеваха, Київська область

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