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Мокин Дмитрий Тихонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Мокин Дмитрий Тихонович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_nagrazhdenie35196269/
География
Пермская губерния, Верхотурский уезд

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1885
1953

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