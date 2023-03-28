Гашибаязов (Гашибаххов, Гашибаятов) Константин Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГашибаязов (Гашибаххов, Гашибаятов) Константин Спиридонович

Гашибаязов (Гашибаххов, Гашибаятов) Константин Спиридонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Гашибаязов (Гашибаххов, Гашибаятов) Константин Спиридонович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1125497/
География
Тифлисская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.