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Димондштаин (Деменштейн, Демендштаин) Янкель Ааронович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Димондштаин (Деменштейн, Демендштаин) Янкель Ааронович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1073607/
География
Петроковская губерния

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