Войнман (Войпман) Меер Евно Шмеркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войнман (Войпман) Меер Евно Шмеркович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Войнман (Войпман) Меер Евно Шмеркович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1246521/
География
Волынская губерния, Житомирский уезд, Ушомирская волость

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