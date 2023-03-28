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Ахмад Сафаров (Ахмет Сафин) Гали Хайдар

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ахмад Сафаров (Ахмет Сафин) Гали Хайдар
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital202338/
География
Томская губерния, Томский уезд

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