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Кудымов Фока Еремеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Кудымов Фока Еремеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12437662/
География
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Меркушинская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
19.09.1886 ст.
Неизвестно
Фирсово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

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