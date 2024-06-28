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Кочинцев Лариан (Ларион) Паликарпович (Поликарпович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Кочинцев Лариан (Ларион) Паликарпович (Поликарпович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14580638/
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Верх-Буевская волость, Тапья

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