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Казаревский (Козаровскй, Козаревский) Иван Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Казаревский (Козаровскй, Козаревский) Иван Иванович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1968319/
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Стрельцовская волость

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