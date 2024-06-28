Прохоров Иполит (Ипполит) Проховьевич (Прокофьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Иполит (Ипполит) Проховьевич (Прокофьевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Прохоров Иполит (Ипполит) Проховьевич (Прокофьевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12670985/
География
Курская губерния, Дмитриевский уезд, Машкинская волость, Пересветово-Белица

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