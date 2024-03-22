Ахметвалиев Ахмет Галиев Ахмет Герей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметвалиев Ахмет Галиев Ахмет Герей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ахметвалиев Ахмет Галиев Ахмет Герей
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital204586/
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Старо-Балтачевская волость, Староякшеево

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