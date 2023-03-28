Лежеченко (Лешеченко, Лещенко) Дмитрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛежеченко (Лешеченко, Лещенко) Дмитрий Тимофеевич

Лежеченко (Лешеченко, Лещенко) Дмитрий Тимофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Лежеченко (Лешеченко, Лещенко) Дмитрий Тимофеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30422485/
География
Томская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.