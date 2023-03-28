Вальнев Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВальнев Павел Григорьевич

Вальнев Павел Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Вальнев Павел Григорьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital421806/
География
Архангельская губерния, Холмогорский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1892
20.02.1917 ст.
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.