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Еронин (Ерошин, Еренин) Федор Кузьмич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Еронин (Ерошин, Еренин) Федор Кузьмич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1477010/
География
Казанская губерния, Казанский уезд, Чепчуговская волость

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