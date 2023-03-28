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Халитов Абдул (Абдур, Хадыр) Хадырович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Халитов Абдул (Абдур, Хадыр) Хадырович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30546372/
География
Казанская губерния

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