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Артюков (Артюхов) Михаил Савватиевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Артюков (Артюхов) Михаил Савватиевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital149791/
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Маминская волость, Маминское

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