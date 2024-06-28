Забродо (Заброда, Заброды) Федот Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забродо (Заброда, Заброды) Федот Афанасьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Забродо (Заброда, Заброды) Федот Афанасьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1651769/
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Кишенская волость, Фартушные

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