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Гасподарев (Господарев) Семен Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Гасподарев (Господарев) Семен Алексеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital652017/
География
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Спичинецкая волость, Ордынцы

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