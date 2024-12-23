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Андрианов Иван Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Андрианов Иван Петрович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital285209/
География
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Бутковская волость, Кашицы

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Кашицы, Бутковская волость, Лужский уезд

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