Базчаев (Базжаев, Базаев) Дмитрий Калистратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазчаев (Базжаев, Базаев) Дмитрий Калистратович

Базчаев (Базжаев, Базаев) Дмитрий Калистратович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Базчаев (Базжаев, Базаев) Дмитрий Калистратович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30168519/
География
Саратовская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.