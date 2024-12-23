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Андрианов (Андриянов) Сергей Никитич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Андрианов (Андриянов) Сергей Никитич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital284822/
География
Московская губерния, Звенигородский уезд, Пятницкая волость, Торлопово

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
23.09.1895 ст.
Неизвестно
Торлопово, Пятницкая волость, Звенигородский уезд

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