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Ахмат Алиев (Ахмат) Мустафа Гамнулович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ахмат Алиев (Ахмат) Мустафа Гамнулович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital204470/
География
Уфимская губерния, Бирский уезд

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