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Зиновиев (Зеновиев, Зиновьев) Павел Емельянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зиновиев (Зеновиев, Зиновьев) Павел Емельянович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1776032/
География
Область войска Донского

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