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Гуменной Мирон Нозорович (Назарович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Гуменной Мирон Нозорович (Назарович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14246136/
География
Киевская губерния, Уманский уезд, Мошуровская волость, Гордашовка

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