Прусаченко (Присядченко, Присаченко) Тихон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусаченко (Присядченко, Присаченко) Тихон Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Прусаченко (Присядченко, Присаченко) Тихон Яковлевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30414611/
География
Харьковская губерния

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