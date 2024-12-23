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Дмитрук (Хмада, Петрушко) Никанор Калистратович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Дмитрук (Хмада, Петрушко) Никанор Калистратович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10448706/
География
Киевская губерния, Сквирский уезд, Топоровская волость, Морозовка

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